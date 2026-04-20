ややドル売りに、原油相場が小安く＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ややドル売りの動き。NY原油先物が88ドル台前半へと小安く推移しており、有事ドル買いの巻き返し圧力がみられているようだ。ユーロドルは一時1.1772レベルと本日の高値を小幅に更新している。 USD/JPY158.74EUR/USD1.1770GBP/USD1.3516