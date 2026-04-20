日本最大の同人誌即売会「コミックマーケット（以下、コミケ）」の黎明期に、おそらく、会場で初めてコスプレを行ったと思われる女性がいる。デジタルハリウッド大学教授で、日本アニメフィルム文化連盟（NAFCA）の代表理事を務める福井智子氏である。福井氏は、初めて参加したコミケで、タツノコプロ（以下、タツノコ）のアニメ「科学忍者隊ガッチャマン2」のゲルサドラの衣装を成り行きで着用したのだった。【取材・文＝山内