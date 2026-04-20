自治体IT機器、中国製品を事実上排除へ＝共同通信 総務省は20日、自治体が使用するIT機器に関し、政府の評価制度で認定された製品のみを調達するよう義務付ける方針を固めた。認定製品に中国製の製品は含まれておらず事実上排除される。 （共同通信）