メインシナリオ…高値圏からの修正安の動きを見せている。ただ、10日線や転換線にサポートされており、再び上昇に転じるとみられる。その場合は、215円の節目が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、4月15日の高値215.91、2008年1月8日の高値217.34、220円の節目などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の214.00、基準線の212.77、一目均衡表の雲の上限211.12、210円の節目などがタ&#