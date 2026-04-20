メインシナリオ・・・短期の過去トレンドが鮮明になっており、3月9日の安値1.3526カナダドル（以後、単位省略）から3月31日の高値1.3967までの上げに対する61.8％押しを達成している。一目均衡表の雲の中に突入しており、雲の下限の1.3631を下抜けば、3月9日の安値1.3526が下値の目標になる。3月9日の安値1.3526も割り込むようなら、2月11日の安値1.3504ドルや1.3500ドルの節目、1月30日の安値1.3482、2024年10月2日の安値1.3473を