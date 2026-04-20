佐々木朗希 PHOTO:Getty Images ＜4月19日(日本時間20日)コロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャース＠クアーズ・フィールド＞ ドジャースの佐々木朗希投手(24)が、敵地で行われたロッキーズ戦に先発登板し、4回2/3で78球を投げ7安打3失点、2奪三振、2四球で初勝利はならなかった。 今季は4試合に先発し、0勝2敗で防御率は6.11。試合はドジャースが6－9で敗れ、今