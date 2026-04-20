京都・南丹市で3月行方不明となった小学生が遺体で見つかった事件。16日に父親の安達優季容疑者（37）が逮捕され急展開を迎えた。あの日親子の間に何があったのか？「Mr.サンデー」が新たに入手した行方不明当日の映像と証言から、いまだに残る謎に迫る。逮捕後も続けられる大規模捜査容疑者逮捕から2日が経った18日も大規模な捜査が行われていた。「Mr.サンデー」ディレクター：（18日）こちらの道、安達結希くんの自宅へとつなが