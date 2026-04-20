政府は20日、NSC＝国家安全保障会議を開き、防衛装備品の輸出ルールを定めた「防衛装備移転三原則」の一部改定について、意見を交わしました。政府は近く「防衛装備移転三原則」と、その「運用指針」を改定することにしていて、20日、高市総理や小泉防衛大臣らが出席する国家安全保障会議を開き、意見を交わしました。日本の防衛装備品はこれまで、「救難」や「輸送」など戦闘を目的としない5類型の装備品に限り、輸出が認められて