ドジャースの大谷翔平選手が連続出塁記録を51試合に更新。野球の神様、ベーブ・ルースに並びました。19日は最終打席にヒットを放ち、連続出塁記録を50試合に乗せていた大谷選手。3回、ランナー1塁で迎えた第2打席でした。甘い球を見逃さず、ライトへのタイムリー2ベースヒット。連続出塁記録を51試合に伸ばし、今から103年前の1923年に記録したベーブ・ルースに並びます。援護をもらった先発の佐々木投手ですが4回、2巡目に入った