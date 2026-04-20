【「グラビアチャンピオン」VOL.12】 4月30日 発売 価格：1,760円 (C)秋田書店 【拡大画像へ】 秋田書店は、雑誌「グラビアチャンピオン」VOL.12を4月30日に発売する。価格は1,760円。発売に先駆け、表紙と店舗特典画像が公開された。 今号は日向坂46特集号となっており、表紙には日向坂46・正源司陽子さんが登場。巻頭超ロンググラビアに加え、ロングインタビュー