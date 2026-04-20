ディーブイエックスがこの日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、営業利益が従来予想の５億８１００万円から２億７９００万円（前期比４８．０％減）へ、純利益が３億９５００万円から１億８９００万円（同５３．９％減）へそれぞれ下振れて着地したようだと発表した。 営業活動の強化により売上高は５１９億５６００万円から５５９億８９００万円（同１１．３％増）へ上振れたものの、心房細動治