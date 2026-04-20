あんしん保証がこの日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、営業収益が従来予想の６０億９５００万円から６１億６２００万円（前の期比１４．６％増）へ、営業利益が１億２０００万円から２億６３００万円（同４．５倍）へ、純利益が１億６９００万円から２億９２００万円（同３．３倍）へ上振れて着地したようだと発表した。 契約件数が堅調に増加したことに加えて、人件費が想定を下回ったことが要因。