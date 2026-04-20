警察によりますと、山形県高畠町金原の山中で男性が遭難したとみられています。 遭難したとみられるのは８０歳くらいの男性です。 男性はきょう午前１０時ごろ、山菜を採るため山へ入りました。しかし、男性が戻ってこないことから、午後３時ごろ、男性の妻が１１０番通報しました。