豚こまの「うす塩保存」をサラダ仕立てに【画像を見る】料理研究家オススメ保存方法の豚こまで作る「豚こまの卵炒めのっけサラダ」大容量パックでお得に売り場に並ぶことも多い豚こま。1度に使い切らない場合は、ちょっとひと工夫を加えるとおいしさをキープしたまま保存できます！料理研究家の小林まさみさんが教えてくれた豚こまの「うす塩保存」と活用レシピをご紹介します。豚こまをたくさん買ったら「うす塩保存」を！「塩、