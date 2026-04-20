日進工具 [東証Ｓ] が4月20日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の13.3億円→20.1億円(前の期は17.7億円)に51.2％上方修正し、一転して13.0％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.4億円→12.2億円(前年同期は9.6億円)に2.2倍増額し、一転して27.3％増益計算になる。 株探ニュース