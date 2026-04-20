大阪府警は20日、大阪市浪速区の集合住宅を拠点に覚醒剤を密売したなどとして、暴力団組員が関与する薬物の密売グループを摘発したと発表しました。 覚醒剤取締法違反の罪で逮捕・起訴されたのは、特定抗争指定暴力団「山口組」の弘道会傘下組織の組員・川上諒被告と大阪市浪速区の無職・森田大登香被告です。 警察によりますと、川上被告は今年1月、浪速区内の集合住宅で覚醒剤を違法に所持した罪などに、森田被告は去年1