フリーアナウンサーの高橋真麻が19日に自身のアメブロを更新。多忙な日々を振り返り、父で俳優の高橋英樹をはじめとする家族との食事会で感じた安堵の想いをつづった。【映像】高橋真麻、夫婦ショットや家族ショット（複数カット）「親子」というタイトルでブログを更新した真麻は、新年度のスタートに伴い「激動の4月前半でした」と告白。そんな中、久しぶりに両親と子どもたちを交えて食事をしたことを明かし、「安心感のあ