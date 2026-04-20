記者会見する「ナガサキ・ユース代表団」の学生＝20日午前、長崎県庁核問題を学ぶ長崎の学生でつくる「ナガサキ・ユース代表団」は20日、米ニューヨークで27日に始まる核拡散防止条約（NPT）再検討会議に合わせて渡米し、海外の専門家らとNPT体制の維持について議論するサイドイベントを開くと発表した。渡米するのは長崎大生6人で広島、福岡、長崎、沖縄各県出身。6人は再検討会議の傍聴や、各国の政府関係者らとの面会を予定