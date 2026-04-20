日本航空は２０日、国際線の運賃に上乗せする「燃油サーチャージ」の上限額を引き上げ、５月発券分から前倒しで適用すると発表した。日本発の欧州・北米路線は、４月発券分の２万９０００円から、５〜６月発券分は５万６０００円となる。現行の上限額の５万円を上回る水準となる。日本発の中国路線は４月発券分の７４００円から５〜６月発券分は１万４２００円に、韓国路線は３０００円から６５００円にそれぞれ引き上げられる