MLB挑戦1年目のホワイトソックス・村上宗隆選手が絶好調。3戦連発となる8号2ランを放ちました。開幕戦から3試合連続ホームランで衝撃のデビューを飾った村上選手は、同18日の敵地アスレチックス戦でグランドスラム。19日は飛距離126mの7号ソロを放つと、20日にも打った瞬間確信の一発で今季2度目の3戦連発を記録しました。一方、ア・リーグは上位勢が各地でホームランが飛び出す展開。トップを走るヨーダン・アルバレス選手(アスト