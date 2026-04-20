タレントの辻希美が19日に自身のアメブロを更新。「夏日」に合わせ、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの装いを夏仕様にチェンジしたことを報告した。【映像】家族旅行中の生後7カ月の夢空ちゃん「夏」というタイトルでブログを更新した辻は、この日の天候に触れ、「今日は夏日だから半袖のひまわりワンピースにしてみたょ」と報告。季節を先取りした明るい黄色のひまわり柄があしらわれたベビー服を着用させたことを明かした。続