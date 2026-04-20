第６回ＷＢＣまでが任期となっていた日本代表の井端弘和監督（５０）が正式に退任した。２０日にＮＰＢエンタープライズが発表した。大会連覇が期待されたＷＢＣで、侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗れて終戦。日本代表としては史上最速となるベスト８で姿を消し、井端監督は退任を示唆していた。ＮＰＢエンタープライズ側は２０１７年のトップチームでのコーチ就任以降、Ｕ―１５の監督など野球振興への貢献も含め「『侍