【東京ディズニーシー新グッズ】 5月25日 発売予定 東京ディズニーシーは、8つのテーマポートをモチーフとした新グッズを5月25日に発売する。価格はぬいぐるみバッジが3,000円など。 今回登場するのは、東京ディズニーシーの8つのテーマポートの魅力を詰め込んだグッズ。マーメイドラグーンのショップ「スリ&