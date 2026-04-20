4月19日、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）を運営するジャパンナショナルスタジアムエンターテインメント（JNSE）が、3人組ロックバンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）の公演をめぐり、同社が招待した来場者の迷惑行為を謝罪した。この騒動を受けて、“VIP待遇客” に厳しい目が注がれている。ミセスは、18日と19日にMUFGスタジアムで「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」を開催したが、JNSEは公式サイトで「