２０日の公示が発表され、巨人は丸佳浩外野手（３７）と山瀬慎之助捕手（２４）が登録を抹消された。ベテランの丸はここまで８試合に出場し、１４打数１安打の打率０割７分１厘と開幕から低空飛行。３月３１日の阪神戦で二塁打を放って以降は快音が響かず、二軍再調整が決まった。プロ７年目の山瀬は１１日のヤクルト戦でプロ１号アーチを描くなど打撃面でも勢いを見せていたが、スタメンマスクを被った４試合すべてでチーム