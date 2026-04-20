JFAが公式発表日本サッカー協会（JFA）は4月20日、サウジアラビアのジェッダで開催される「AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026」に臨むU-17日本代表メンバー23人を発表した。大会は4月23日から5月24日にかけて行われ、カタールで開催予定の「2026 FIFA U-17ワールドカップ」にはこの大会から上位8チームに出場権が与えられる。チームを率いるのは小野信義監督で、コーチには、山橋貴史氏らが名を連ねた。団長は山本昌邦