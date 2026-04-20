Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は２０日、法大ＤＦ梅津龍之介（２１、４年）と仮契約を結び、２０２６〜２７シーズン（２７年１月から）の加入が内定したと発表した。背番号は５５に決まった。梅津はこの日から札幌・宮の沢での練習に合流した。今年１月の沖縄キャンプ参加後も「札幌のことはずっと追っていた」。他クラブからのオファーも届いていたが、最終的に自ら札幌入りを決めた。「自分が一番得意としているプレーだったり