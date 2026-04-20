スティーヴン・スピルバーグ監督（79）が、業界がオリジナル作品への投資を継続しなければ、ハリウッドは「息切れしてしまう」と警告した。リブートや続編、スピンオフの量産に頼るのではなく、製作陣に対し「もっとオリジナルの物語を語るべきだ」と強く呼びかけている。 【写真】思わせぶりすぎる！エミリー・ブラントが描かれた「ディスクロージャー・デイ」ポスターイメー