インドを国賓訪問した李在明（イ・ジェミョン）大統領に対する公式歓迎式が20日にニューデリーの大統領宮で行われた。8年ぶりに韓国大統領を国賓として招いたインドは手厚く歓待した。李大統領を招いたインドのモディ首相は、李大統領が乗った車の前で出迎え、両首脳は両手で握手しながらあいさつを交わした後、抱擁しうれしさを示した。騎兵隊の査閲を受け入場した李大統領は、金恵景（キム・ヘギョン）夫人、モディ首相、インド