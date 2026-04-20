1-3月期の月平均失業者数が5年ぶりに100万人台となった。人工知能（AI）の影響などにより、失業者4人に1人が青年層だった。19日、国家データ処によると、今年1-3月期の月平均失業者数は102万9000人で、前年同期比4万9000人増加した。1-3月期基準では、新型コロナウイルスのパンデミックの影響が大きかった2021年（138万人）以来、初めて100万人台となった。1-3月期の失業者数は2021年にピークを記録した後、2022年99万人、2023年91