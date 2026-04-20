「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」より、東京ディズニーシー25周年を記念したケーキが登場します。アニバーサリーのテーマカラーであるジュビリーブルーで彩られた、祝祭感あふれる華やかなケーキです。家族やお友だちとおうちでパークの思い出を振り返りながら楽しめる特別なスイーツとなっています。 東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション「東京ディズニーシー25周年ケーキ」 価格