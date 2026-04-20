記事ポイント東京工芸大学の教授と学生らによる江の島の内部構造を再現した3Dサイエンスアートを展示会期は2026年4月11日から6月7日まで、展示場所は江の島シーキャンドル展望室内とコッキング苑温室遺構内LiDAR技術やフルカラー3Dプリント、レジンアートを組み合わせたテクノロジーとアートの融合作品東京工芸大学 工学部の教授と学生らが制作したサイエンスアート作品『Inside ENOSHIMAII』が、神奈川県藤沢市江の島で開催中の「