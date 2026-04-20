俳優のチュ・サンウクが主演を務める『韓国時代劇太宗イ・バンウォン〜龍の国〜』（全36話）が、あす21日（後5：00〜）よりBS日テレで放送される。（以降、毎週月〜金 後5：00〜※2話連続放送）【画像】『韓国時代劇太宗イ・バンウォン〜龍の国〜』相関図同作は『不滅の恋人』『善徳女王』がチュ・サンウク主演を務める韓国時代劇。優れた頭脳と判断力に加え、目的を成し遂げるための冷徹さも備える太宗イ・バンウォンの波