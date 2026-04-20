カジキです!!インテリアのブログとYouTubeを運営しています。暮らし、住まいの世界を長年見てきた経験を元に、インテリアの法則と、インテリア好きが頭のなかで考えていることをご紹介していきたいと思います。ネットを見渡せば、やれデザイナーズ家具だ、やれやれデザイナーズ照明だと、部屋中に高級品があふれているお宅をたくさん見かけます。うらやましいけど、庶民にはとても真似できません。おしゃれな部屋を作りたいけど