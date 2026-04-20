お笑いタレント・有吉弘行（51）が20日、公式X（旧ツイッター）を更新し、電車での痛恨ミスを打ち明けた。「ボーっとして女性専用車両に乗り込んでしまった」と書き始めた有吉。「二駅で気付いて汗吹き出しました」と振り返り、「失礼いたしました」と謝罪した。フォロワーからは「男なら一度は経験する地獄の数分間w」「僕も乗ったことあります」「めっちゃあるある」「お疲れさまです」「オバショットではピンチは乗り切れ