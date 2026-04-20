お店やサービスを利用したとき、対応してくれたスタッフの態度次第で気分が大きく変わるという人も多いのではないだろうか。もし笑顔が少ない店員さんに気分を悪くしそうになったときは、ぜひ今回紹介する話を思い出していただきたい。◆笑顔の接客を続けた女子高生の悲劇宇山加恋さん（仮名・現在20代・当時高校生）は幼い頃、近所にあったスーパーでレジをしてくれたお姉さんに憧れて、高校生になってからレジ打ちのアルバイ