日本新聞協会が入る日本プレスセンタービル＝東京・内幸町日本新聞協会は20日、生成人工知能（AI）を用いたインターネット検索が「信頼できる情報を届ける報道機関の経営基盤を脅かしている」との声明を発表した。AIが回答を作り出す際に、記事を無断で使うといった「ただ乗り」や著作権侵害のリスクが深刻化していると指摘。速やかに制度を整備するよう国に要請した。声明では、インターネット検索大手グーグルのサービスを問