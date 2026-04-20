女優の夏木マリ（73）が19日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、おしゃれな着こなしの秘訣を告白した。女性が憧れるカッコいい女性と紹介され、デニムのセットアップにボリュームのあるパールのネックレスを合わせたスタイルで登場。「ロエベのセットアップなんですけど」と話し、毎日のファッションを決めるポイントは「気分なんです。毎日色でお洋服を決めてます」と話した。夫でパーカ