‘25年における企業倒産件数は前年比3.6％増の1万261件。4年連続で前年を上回り、1万332件だった2013年以来、12年ぶりに年間1万件超となった（帝国データバンク調べ）。多くの企業が生き残るための戦略を模索する中、新しい事業に活路を見出そうとする企業も存在する。◆老舗IT企業が地方創生にチャレンジしたワケ1954年に創立したティーコムもそうした企業の1つ。主な業務はロジスティクス、ICTソリューション、ソフトウェア