京都・南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は、息子で小学生の結希さん（11）の遺体を市内の山林に運び込み、遺棄した疑いが持たれています。安達容疑者は調べに対し、容疑を認めています。18日に警察が調べた南丹市の公衆トイレの前から、フジテレビ・室岡大晴キャスターが最新情報をお伝えします。この公衆トイレは山道の途中に位置していて、山道の坂を上がって2kmほど行ったところに安達容疑者の自宅があります。逆に坂を下