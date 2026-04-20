―［新日本プロレス社長・棚橋弘至のビジネス奮闘記〜トップロープより愛をこめて］― 新日本プロレスの人気プロレスラーにして「100年に一人の逸材」と言わしめ、プロレスラーを引退したばかりの第11代社長（’23年12月就任）棚橋弘至が、日々の激務のなかでひらめいたビジネス哲学を綴っていく。今回は「契約更改」について。選手の気持ちも、会社の事情もわかる立場として、棚橋社長は2月の時点で何を思っていたのか。「みんな