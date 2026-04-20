プロ野球選手会とNPBの事務折衝が20日に行われ、選手会の会長をつとめるソフトバンク・近藤健介選手がインタビューに応じました。会議の中では、ピッチコムやピッチクロックの導入についても討論が行われたとのこと。近藤選手は「選手全員の意見ではないので何とも言えないんですけど、ピッチコムに関してはそんなにハードル高いことではないのかなと。ピッチクロックに関してはピッチャーの影響だったり、そういうのも慎重にこれ