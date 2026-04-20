デビューから20年近く経ったモデルが大快挙！三菱自動車は2026（令和8）年4月16日、4WDミニバン「デリカD：5」が、2025年度の国内販売台数で過去最高を記録したと発表しました。【さらに原点回帰へ！】これが2026年の最新型「デリカD：5」です（写真で見る）デリカD：5は2007（平成19）年1月にデビュー。ミニバンでありながら本格的な悪路走行もこなす4WD車として支持されているほか、近年の国産車では異例の長寿モデルとして