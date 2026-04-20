犬が嫌がる飼い主の行動5つ 犬が苦手に感じる行動は、必ずしも意地悪や失敗から起こるわけではありません。 むしろ、可愛がりたい、守りたいという気持ちが強いからこそ、つい犬の気持ちを置き去りにしてしまうことも。まずは、よくある行動を確認していきます。 1.急に触る・頭の上から手を出す 犬は突然体に触れられると驚きやすく、特に頭の上から手が伸びてくる動きに警戒しやすい傾向があります。人にとって