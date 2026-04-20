ホテルモントレは、「ホテルモントレ ラ・スール那覇」を4月3日にリブランドオープンした。ロビーと全客室を改装した。客室は最大8名まで利用できるファミリールーム、キングダブルルーム、スタンダードツインルームなど全223室を設ける。室内にはシャワーヘッド「ミラブル」を全室に設置し、ファミリールームには乾燥機能付き洗濯機や電子レンジを備えた。ロビーは2階まで吹き抜けで、沖縄の星空や海をイメージした空間とした。ア