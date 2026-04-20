PASMO協議会とパスモは、システム切替に伴い、PASMOとSuicaのICカード乗車券に関する一部サービスを停止すると発表した。対象日時は5月16日21時から終電までと、5月17日終日。 予備日の5月30日と5月31日も一部サービスを停止する場合がある。 影響エリアは、PASMOエリア、首都圏、仙台、新潟、青森、盛岡、秋田の各Suica利用可能エリア。対象媒体は、PASMOとSuicaのICカード乗車券で、モバ