SPAJAM2026実行委員会とモバイル・コンテンツ・フォーラム（MCF）は、スマートフォン（iOS/Android端末）で動作するアプリを開発するハッカソン「SPAJAM2026」を開催する。予選はリアル会場（大阪・東京・熊本）とオンライン会場で実施され、本選は温泉地での開催となる。 予選は8月～10月に全国で実施される。参加募集は5月に開始予定。予選で最優秀賞を受賞した各1チームと、各予選で優秀賞を