好調のラッシングをドジャースは今後どう起用するのか(C)Getty Images昨年メジャーデビューしたドジャースのダルトン・ラッシングの打撃が好調だ。今季は7試合に出場して打率.455、5本塁打、10打点、OPS1.706の成績を収めている。【動画】大谷翔平が51試合連続出塁を記録！右中間への二塁打をチェック正捕手のウィル・スミスがいるため出場機会が限られるラッシングについて、米メディア『Yardbarker』は「ダルトン・ラッシン