十勝の池田町で４月１９日に発生した林野火災は、現在も鎮火のめどが立っていません。北海道内では先週も根室市で大規模な林野火災があったばかりで、この時期は特に注意が必要です。（武田記者）「池田町富岡地区の林野火災の現場です。ご覧のように山の上から今も煙が立ち上っているのが分かります」木々の間から見える炎。黒い煙が立ち上っています。現場には災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリが消火活動に加わり、多くの消防隊