女優の紺野彩夏さんが「福島牝馬ステークス」のプレゼンターを務めた(C)Getty Images女優の紺野彩夏さんが、JRA福島競馬場で行われた重賞レース「福島牝馬ステークス（G?）」のプレゼンターを務め、優勝したコガネノソラに騎乗した菊沢一樹騎手らにカップを手渡した。さらに、レース終了後にはトークショーに出演し、自身のインスタグラムで報告している。【写真】「競馬場いる姿かわいいですね」笑顔の紺野彩夏さんをチェック